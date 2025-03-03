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Общество

Реализацию нацпроектов нового цикла обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по реализации нового цикла региональных проектов. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Реализацию нацпроектов нового цикла обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По решению председателя Правительства России Михаила Мишустина пересмотрят результаты достижения нацпроектов.

«Результат по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» не был обеспечен в силу не зависевших от региона обстоятельств. Это был системный федеральный вопрос. Если этот нацпроект исключить из общего зачёта, а соответствующее решение правительство приняло, наши показатели составят 99,2 %. Это уже объективный и достойный результат, накопленной за шесть лет нашей с вами совместной работы. Тем не менее это не предел. Наша задача сейчас – проанализировать, где не удалось выйти на требуемые показатели, и учесть это в новом цикле», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Особое внимание глава региона обратил на брендирование объектов как на обязательный элемент работы.

«По итогам прошлого года у нас только один объект остался без брендирования. Поэтому я прошу ответственных коллег исправить это и выйти на 100 %», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил, что в текущем году важно обеспечить высокую динамику контрактации. Показатель на настоящий момент 72 % с учётом переходящих объектов.

В рамках совещания также были рассмотрены предложения о реализации и сопровождении региональных проектов, выработанных на основе анализа ранее проведённой работы. Участники совещания доложили о подготовке и проведении конкурсных процедур, о работе по контрактации в ключевых направлениях. С учётом запуска нового цикла нацпроектов на федеральном уровне продолжается детализация мероприятий.

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