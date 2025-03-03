Мы начали разрабатывать сорта яблок для сидра – Иван Мельник

23:09, 03 марта 2025, ПАИ

Сорта яблок для изготовления сидра начали разрабатывать в Псковской области. Об этом рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас уже два года проходит «Лешуга», и в этом году, как я знаю, приедут садоводы из Краснодара специально попробовать псковский сидр. Плюс мы начали разрабатывать сорта именно для сидра. Сорта природа уже сама создала, они есть и растут в лесах, на полях. Мы на полях окультурили деревья, вылечили их от болезней, и дальше я их к себе в питомник перенёс», – отметил он.

В этом году сорт высадят на испытательный участок и года два-три будут наблюдать, объяснил фермер.

«Я буду писать все данные о болезнях, росте и так далее, а сидродел Денис Николаев из Опочки будет писать все показатели сидра. Если всё нормально, то у нас там около 40 сортов будет. Леонид Леврана участвует в этом, Саша Казаков тоже свои сорта привёз. Каждый свои сорта привозит ко мне на участок, дальше мы проводим испытания, Великолукская академия также с нами будет работать. Года три-четыре – и мы начнём массово выдавать посадочный материал именно сидровых сортов для всей страны», – уточнил Иван Мельник.

Он также отметил, что Псковская область может претендовать на звание столицы сидра из-за разнообразия сортов яблок в Псковском регионе. «Нам просто надо их окультурить и размножить эти сорта, помочь им. Я называю это золотом Псковской области», – заключил он.