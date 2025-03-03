Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Хранилище яблок на тысячу тонн появилось в Псковской области

Хранилище яблок на тысячу тонн появилось в Псковской области. Об этом рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Хранилище яблок на тысячу тонн появилось в Псковской области. Фото: ПАИ

«Мы построили хранилище на тысячу тонн. Сейчас вносим последние штрихи в части оборудования. Там можно будет хранить яблоки в свежем виде до года без всякой химии. Там три камеры: одна – на два месяца, другая – на четыре и третья – до года. Такое хранилище – первое в области, но я уже знаю, что будут ещё строиться», – подчеркнул Иван Мельник.

Хранилище является отечественной разработкой, уточнил гость студии.

«Его строила тверская организация, которая строит во всей России фрукто- и овощехранилища. Фруктохранилище чуть сложнее, чем овощехранилище. Для фруктов необходим другой микроклимат, и там очень дорогое оборудование. Причём всё оборудование российское: Липецк, Щёлково, Оренбург – всё наше», – заметил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 марта 2025

Почти 5,6 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
03 марта 2025

Пять женских консультаций в Псковской области оснастят оборудованием по нацпроекту
03 марта 2025

75 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ
03 марта 2025

40 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю
03 марта 2025

Псковский эксперт выступит на международной конференции «Абрикос» в Геленджике
03 марта 2025

Более 230 млн рублей выделят на благоустройство общественных и дворовых территорий в Псковской области в 2025 году
03 марта 2025

Реализацию нацпроектов нового цикла обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
03 марта 2025

Магнитная буря на два дня накроет Землю

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...