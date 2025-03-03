Хранилище яблок на тысячу тонн появилось в Псковской области

21:47, 03 марта 2025, ПАИ

Хранилище яблок на тысячу тонн появилось в Псковской области. Об этом рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы построили хранилище на тысячу тонн. Сейчас вносим последние штрихи в части оборудования. Там можно будет хранить яблоки в свежем виде до года без всякой химии. Там три камеры: одна – на два месяца, другая – на четыре и третья – до года. Такое хранилище – первое в области, но я уже знаю, что будут ещё строиться», – подчеркнул Иван Мельник.

Хранилище является отечественной разработкой, уточнил гость студии.

«Его строила тверская организация, которая строит во всей России фрукто- и овощехранилища. Фруктохранилище чуть сложнее, чем овощехранилище. Для фруктов необходим другой микроклимат, и там очень дорогое оборудование. Причём всё оборудование российское: Липецк, Щёлково, Оренбург – всё наше», – заметил он.