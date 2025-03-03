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Общество

Ещё 50 гектаров сада планирует посадить Иван Мельник

Ещё 50 гектаров сада планирует посадить руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник в ближайшие два года. Об этом он рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ещё 50 гектаров сада планирует посадить Иван Мельник. Фото: ПАИ

«В этом саду будет уже другой формат – суперинтенсивный. Это означает густоту посадки: будет больше деревьев», – заметил фермер.

В первом саду сажали 850 деревьев на гектар, во втором – 1 250 на гектар, а в этом будет до двух тысяч деревьев на гектар, объяснил гость студии.

«Экономия земли, во всём идёт экономия. Там также сборы получше идут, но технология выращивания немного другая. Юг весь перешёл на суперинтенсивную посадку», – заключил Иван Мельник.

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