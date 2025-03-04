Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв станет гостем программы «Оглавление»

11:29, 04 марта 2025, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 4 марта.

Какие вопросы начинают все больше беспокоить предпринимательское сообщество? Как часто бизнес стал жаловаться на изменения условий по уже взятым кредитам? Не пора ли отменить мораторий на проверку бизнеса? Как складываются контрактные отношения бизнеса и власти? Возвращение западных брендов в Россию – благо или зло?

Об этом и других темах – в 14:00 в прямом эфире «Серебряного дождя». Видеотрансляция программы «Оглавление» будет доступна на портале Псковского агентства информации и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте».