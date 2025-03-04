Псковичи могут принять участие в конкурсе «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»

11:55, 04 марта 2025, ПАИ

Псковичи могут принять участие в новом сезоне международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». Заявки можно подавать с 17 марта, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

300 победителей конкурса получат право проведения экскурсий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городах-героях, городах трудовой доблести и городах воинской славы в России и Белоруссии.

Для кого этот конкурс: аттестованные гиды-экскурсоводы и аттестованные гиды-переводчики, сотрудники музеев военно-патриотической тематики, авторы экскурсионного контента, посвященного памяти Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, менеджеры сферы туризма, студенты и преподаватели исторического профиля, а также участники и победители прошлых сезонов конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы».

Участвовать могут граждане России и Белоруссии старше 18 лет.