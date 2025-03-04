На 8% выросли продажи новых автомобилей в России за неделю

12:08, 04 марта 2025, ПАИ

С 24 февраля по 2 марта в России было продано 20 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем неделей ранее, но на 41% меньше по сравнению с последней неделей февраля прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Несмотря на общее падение, отечественный производитель Lada продолжает удерживать лидерство, занимая 32,8% рынка новых автомобилей. При этом продажи Lada в феврале 2025 года составили 26 716 легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 28,4% больше, чем в январе текущего года, пишет пресс-служба компании.

Следом за Lada в рейтинге марок расположились китайские бренды Haval (12,1%), Chery (11%), Geely (6,3%) и Changan (4,8%). Белорусский бренд Belgee занял шестое место с долей рынка 2,8%.

Тенденцией стало снижение цен на подержанные автомобили. По данным «Интерфакса», в феврале 2025 года россияне приобретали подержанные автомобили в среднем на 15% дешевле, чем годом ранее. Средняя стоимость упала с 1,3 миллиона до 1,1 миллиона рублей. Наибольшее падение цен зафиксировано на подержанные Toyota Vista (-45%), Hyundai Sonata (-24%), BMW X5 (-22%), Hyundai Elantra (-20%).