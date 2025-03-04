Поэтесса Ирена Панченко умерла в Пскове

12:08, 04 марта 2025, ПАИ

Поэтесса, драматург, член правления Псковского отделения Союза писателей России Ирена Панченко умерла в Пскове на 85-м году жизни, сообщил ПАИ председатель реготделения Игорь Смолькин.

«Псковское отделение Союза писателей России с прискорбием сообщает о тяжелой утрате, постигшей писательскую организацию: ушла из жизни наш коллега, товарищ, друг Ирена Панченко, член Союза писателей России с 1992 года. Невосполнимая потеря! – написал Игорь Смолькин. – Более 30 лет Ирена Язеповна была душой писательского сообщества, его движущей силой. Десятки молодых дарований она привела в литературу, личным примером показывая, что значит быть настоящим русским писателем. Сотни книг увидели свет благодаря ее энтузиазму и энергии».

Ирена Панченко родилась в городе Краслава (Латвия) в 1940 году. Школу окончила в поселке Нижнеиртышский Омской области. Окончила Омское педучилище (1957), Великолукский пединститут (1968), Высшие театральные курсы при ГИТИСе им. Луначарского (1984).

Ирена Панченко написала девять пьес для взрослого и детского театра, восемь поэтических сборников и четыре книги прозы. Публиковалась в различных литературных сборниках в Москве, Риге, Пскове.

Была членом Союза журналистов СССР, Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов.

Лауреат премии «Душа земли Псковской», «Человек книги» (международный книжный форум «Русский Запад»), заслуженный работник культуры РФ, почетный работник общего образования РФ. За четырёхтомное издание (для детей, драматургия, проза, стихотворения) в 2018 году Ирене Панченко присуждена премия губернатора Псковской области.