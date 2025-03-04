Восьмилетняя девочка утонула в пруду в Великолукском районе

13:04, 04 марта 2025, ПАИ

Восьмилетняя девочка утонула в пруду во дворе частного дома в деревне Трубичино Великолукского района. Тело ребёнка обнаружено в искусственном пруду под проломленным льдом, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В большинстве районов Псковской области установилась положительная температура окружающей среды, что привело к подтаиванию на водоёмах ледяного покрова.

Региональное следственное управление предупреждает граждан о необходимости соблюдать правила безопасности, не выходить на хрупкий лед во избежание несчастных случаев, поскольку холодная вода и быстрое течение могут стать препятствием к спасению провалившегося под лед человека.

«Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми, оказавшимися на льду без присмотра взрослых», – предупредили в СУ СК РФ по Псковской области.



Если все-таки произошел несчастный случай, взрослый или несовершеннолетний получил травму, необходимо срочно звонить по телефону экстренных служб 112. Также на территории Псковской области действуют телефонные линии Следственного комитета России «Ребенок в опасности» (короткий номер 123 или 8 (911) 362-27-78) и «Телефон доверия» 8 (981) 350-71-57, куда можно обратиться в случае возникновения любых экстренных ситуаций. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.