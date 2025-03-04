Чаще всего приходят за советом, а не с жалобой – бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв

15:29, 04 марта 2025, ПАИ

О возможностях поддержки со стороны бизнес-омбудсмена рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Многие предприниматели вообще не знают, кто такой уполномоченный. Отчасти это хорошо, потому что это может означать, что у них не возникает проблем. Некоторые узнают о работе уполномоченного, когда уже не знают куда обратиться, и это не совсем правильно, поскольку уполномоченный на последней стадии каких-то разбирательств с властью, когда есть уже какие-то судебные решения, не всегда может помочь. Основной замысел законодателей, когда они вводили такую должность, – быть проводником интересов», – подчеркнул Аркадий Мурылёв.

В обязанности уполномоченного помимо защиты прав предпринимателей, анализа нормативно-правовых актов, входит выявление проблемных ситуаций, участие в спорах, консультационная помощь предпринимателям, напомнил Аркадий Мурылёв.

«Это дополнительный инструмент для взаимодействия бизнеса и власти. Ведь не всегда предприниматели приходят с жалобой на какие-то действия административного ресурса или взаимодействие с органами. Чаще всего приходят за советом, как лучше, с какой стороны подойти, как не попасть на какие-то нарушения. Предотвратить нарушение прав – это тоже моя работа, чтобы потом человек не пришел ко мне с жалобой, что у него что-то не получилось или у него нашли какое-то нарушение», – заметил гость студии.