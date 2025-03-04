Топ-3 обращений псковских предпринимателей к бизнес-омбудсмену назвал Аркадий Мурылёв

16:32, 04 марта 2025, ПАИ

Топ-3 обращений от предпринимателей в свой адрес назвал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Часть из обращений связана с проблемами размещения нестационарных торговых объектов (НТО) – ларьков, павильонов.

«По ним много обращений было с жалобами на контрольное управление администрации города. В том числе по Великим Лукам у нас есть один спор, связанный с НТО, до сих пор в суде мы работаем по нему», – уточнил гость студии.

Вторая тема – непрекращающиеся жалобы бизнеса на большие сроки технологического присоединения к энергосетям.

«Речь идёт о тех объектах, которые хотят подключить себе энергию или увеличить мощности для какой-либо деятельности, но нарушаются сроки. <...> Самая большая проблема – недостаток финансирования, говорят сами энергетики. Большая очередь на присоединение и, кроме того, ставят в план объекты, которые касаются социальной инфраструктуры, и это у них в приоритете. К сожалению, бизнес во вторую очередь», – объяснил Аркадий Мурылёв.

Третий вид обращений был особенно актуален в 2024 году: жалобы на действия налоговых органов.

«Это связано с тем, что налоговые органы, проводя проверку сведений, находящихся в государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), делали пометки, что сведения не соответствуют действительности. В свою очередь, это не позволяло бизнесу работать в полном объеме, несло за собой блокировку счета и другое. Связано это было, например, с местонахождением юридического лица, с несоответствующим адресом директора – и эта работа была поставлена на поток. Предприниматель даже не всегда узнает, что у него такие сведения внесены в реестр, и он должен доказать, что ничего не менялось, а просто не дошло письмо от налоговой до него», – подчеркнул Аркадий Мурылёв.

Он обратил внимание, что следует рассмотреть вариант дополнительного уведомления предпринимателей о проверке сведений в ЕГРЮЛ, например через личный кабинет на сайте или в приложении налоговой. «Безусловно, будем на федеральном уровне этот вопрос поднимать и развивать эту тему. Это не региональная история, а всей России», – заметил бизнес-омбудсмен.