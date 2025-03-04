Мораторий на проверки помогает бизнесу жить и дышать спокойно – Аркадий Мурылёв

16:24, 04 марта 2025, ПАИ

Мораторий на проверку предпринимателей помогает бизнесу «жить и дышать спокойно», утверждает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мораторий помогает бизнесу жить и дышать спокойно. Все бизнесмены понимают, что просто так их никто не придёт и не проверит. Но, действительно, некоторые этим недобросовестно пользуются и, может, нарушают какие-то регламенты, которые не соответствуют нормам и приводят к нехорошим последствиям», – подчеркнул гость студии.

Количество проверочных мероприятий по сравнению с 2023 годом в 2024 году снизилось практически в 2,5 раза, заметил Аркадий Мурылёв. Порядка 1200 мероприятий плановых и внеплановых было проведено в отношении всех субъектов бизнеса.

Аркадий Мурылёв озвучил, что в Псковской области 25 тысяч субъектов бизнеса и из них 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Всего подверглись влиянию со стороны контрольно-надзорных органов меньше 5% субъектов.

«Мы используем в своей работе основные восемь ведомств федерального масштаба, которые, не считая налоговую и таможню, проверяют. МЧС, Роспотребнадзор Ростехнадзор, Россельхознадзор, трудовая инспекция, Росздравнадзор – это основная масса взаимодействия с бизнесом. Также есть региональный контроль», – объяснил бизнес-омбудсмен.

Кроме того, внеплановые проверочные мероприятия проводятся только по согласованию с прокуратурой, уточнил Аркадий Мурылёв.

«За 2024 год поступило 383 заявления о согласовании внеплановых проверочных мероприятий, и только порядка 140 прокуратура согласовала», – заключил спикер.