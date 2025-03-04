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Экономика

Аркадий Мурылёв – о возможном возвращении западных брендов: Не всех надо принимать назад

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове озвучил свою позицию относительно возможного возвращения западных брендов, которые ушли из России после начала СВО в феврале 2022 года.

Аркадий Мурылёв. Фото: ПАИ

«Смотря какие западные бренды решат вернуться. Есть ниши, которые уже заняты, и заняты очень хорошо с помощью дружественных стран или своих источников, а есть какие-то специфические вещи, которые невозможно ввезти даже по параллельному импорту. В этом случае возвращение таких игроков на рынок – добро. Это касается, например, производителей микрочипов. Ну, а то, что производится у нас и так… Зачем пускать конкурентов на стабилизировавшийся рынок?» – отметил Аркадий Мурылёв.

Кроме того, уверен бизнес-омбудсмен, разрешение на возврат западных брендов должно приниматься исходя из позиции, которую они занимали на протяжении санкций, финансируя или нет действия в ущерб России.

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