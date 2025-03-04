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Общество

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра приедут в Псковскую область

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) педиатрического университета посетят в Псковской области детские стационары, поликлиники и перинатальный центр с 4 по 6 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного медицинского университета.

Специалисты приедут для того, чтобы выработать комплекс мер для повышения качества медпомощи. Кроме того, они проанализируют сложившиеся сложные клинические случаи. Эксперты также встретятся с молодыми специалистами, старшекурсниками медфакультета ПсковГУ и школьниками.

Взаимодействие региона и педиатрического университета идёт уже давно. Сейчас в учреждении обучается 77 целевых студентов и 14 ординаторов из Псковской области, сообщили в пресс-службе учреждения.

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