Эксперты Национального медицинского исследовательского центра приедут в Псковскую область

18:25, 04 марта 2025, ПАИ

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) педиатрического университета посетят в Псковской области детские стационары, поликлиники и перинатальный центр с 4 по 6 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного медицинского университета.

Специалисты приедут для того, чтобы выработать комплекс мер для повышения качества медпомощи. Кроме того, они проанализируют сложившиеся сложные клинические случаи. Эксперты также встретятся с молодыми специалистами, старшекурсниками медфакультета ПсковГУ и школьниками.

Взаимодействие региона и педиатрического университета идёт уже давно. Сейчас в учреждении обучается 77 целевых студентов и 14 ординаторов из Псковской области, сообщили в пресс-службе учреждения.