Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников принял участие в заседании, посвящённом безопасности празднования 80-летия Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента России в СЗФО под председательством Александра Гуцана. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Участники обсудили меры обеспечения безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в субъектах СЗФО.

«Александр Владимирович отметил, что с приближением юбилейной даты возрастает опасность провокаций со стороны западных и украинских спецслужб. Специально создаётся негативное информационное воздействие и тревожные настроения, в том числе распространяются ложные сведения об исторических фактах, недостоверные материалы о проведении СВО», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Такому информационному воздействию особенно подвержена молодёжь. В этой ситуации особенно важно уделять внимание качеству подготовки специалистов, которые работают со студентами и школьниками, обратил внимание глава региона.

По итогам заседания совета будет выработан ряд решений, направленных на выполнение задач, поставленных президентом России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 марта 2025

Медаль в честь 80-летия Победы вручили ветерану Алексей Наумец и Иван Мешков
04 марта 2025

Наталья Мельникова: Выставка «Отец Героя» в Пскове найдёт отклик в сердце каждого, кто её посетит
04 марта 2025

Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
04 марта 2025

Михаил Ведерников принял участие в заседании, посвящённом безопасности празднования 80-летия Победы
04 марта 2025

Регистратура открылась в санатории «Хилово» после масштабного ремонта
04 марта 2025

Возможности кадровой программы «Герои земли Псковской» представили участникам СВО
04 марта 2025

Более 175 тысяч заражённых цветов выявили в Псковской области с начала года
04 марта 2025

Движение перекроют на некоторых улицах Пскова в марте

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...