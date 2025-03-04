Михаил Ведерников принял участие в заседании, посвящённом безопасности празднования 80-летия Победы

20:20, 04 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента России в СЗФО под председательством Александра Гуцана. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Участники обсудили меры обеспечения безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в субъектах СЗФО.

«Александр Владимирович отметил, что с приближением юбилейной даты возрастает опасность провокаций со стороны западных и украинских спецслужб. Специально создаётся негативное информационное воздействие и тревожные настроения, в том числе распространяются ложные сведения об исторических фактах, недостоверные материалы о проведении СВО», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Такому информационному воздействию особенно подвержена молодёжь. В этой ситуации особенно важно уделять внимание качеству подготовки специалистов, которые работают со студентами и школьниками, обратил внимание глава региона.

По итогам заседания совета будет выработан ряд решений, направленных на выполнение задач, поставленных президентом России.