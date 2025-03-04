Пропавший в Великих Луках мужчина найден живым

23:09, 04 марта 2025, ПАИ

Пропавший в Великих Луках мужчина найден живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

«Розыск прекращён. Найден. Жив», – отмечается в сообщении.

Напомним, что мужчина ушёл 13 февраля из больницы на улице Пушкинской в Великих Луках.