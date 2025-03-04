Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пропавший в Великих Луках мужчина найден живым

Пропавший в Великих Луках мужчина найден живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

«Розыск прекращён. Найден. Жив», – отмечается в сообщении.

Напомним, что мужчина ушёл 13 февраля из больницы на улице Пушкинской в Великих Луках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 марта 2025

Мария Филонова: Мы обязательно ездим в районы и проводим там встречи с семьями участников СВО
04 марта 2025

О бизнесе, западных брендах и кредитах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
04 марта 2025

Памятную доску гвардии ефрейтору Алексею Павлову открыли в Островском районе
04 марта 2025

Медаль в честь 80-летия Победы вручили ветерану Алексей Наумец и Иван Мешков
04 марта 2025

Наталья Мельникова: Выставка «Отец Героя» в Пскове найдёт отклик в сердце каждого, кто её посетит
04 марта 2025

Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
04 марта 2025

Михаил Ведерников принял участие в заседании, посвящённом безопасности празднования 80-летия Победы
04 марта 2025

Регистратура открылась в санатории «Хилово» после масштабного ремонта

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...