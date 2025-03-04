Более шести тысяч обращений поступило в штаб Комитета семей воинов Отечества Псковской области за два года

23:27, 04 марта 2025, ПАИ

Более шести тысяч обращений поступило в региональный штаб Комитета семей воинов Отечества Псковской области за два года его работы. Совещание с руководителем регионального штаба, общественным помощником Марией Филоновой провёл губернатор Михаил Ведерников. Видео встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Мария Владимировна, вы уже больше двух лет возглавляете региональный штат Комитета семей Отечества. Работа сложная, потому что мы руководствуемся тем, что все вопросы нужно решать оперативно во взаимодействии с органами власти. И конечно, это всегда тяжело, потому что всё приходится пропускать через себя», – отметил губернатор.

В штаб за время его работы поступило свыше шести тысяч обращений. 90 % из них уже были решены, обратил внимание глава региона.

«Хотела бы в первую очередь поблагодарить от лица жён и мам участников специальной военной операции за ту поддержку, которую оказываете вы и ваша команда. Вы действительно 24/7 с нами, какие бы вопросы ни возникали. У нас идёт полное взаимодействие с правительством. За два года никто нам не отказал в какой-либо помощи», – отметила Мария Филонова.