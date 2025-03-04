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Общество

Более шести тысяч обращений поступило в штаб Комитета семей воинов Отечества Псковской области за два года

Более шести тысяч обращений поступило в региональный штаб Комитета семей воинов Отечества Псковской области за два года его работы. Совещание с руководителем регионального штаба, общественным помощником Марией Филоновой провёл губернатор Михаил Ведерников. Видео встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Здесь и далее: скриншоты видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Мария Владимировна, вы уже больше двух лет возглавляете региональный штат Комитета семей Отечества. Работа сложная, потому что мы руководствуемся тем, что все вопросы нужно решать оперативно во взаимодействии с органами власти. И конечно, это всегда тяжело, потому что всё приходится пропускать через себя», – отметил губернатор.

В штаб за время его работы поступило свыше шести тысяч обращений. 90 % из них уже были решены, обратил внимание глава региона.

«Хотела бы в первую очередь поблагодарить от лица жён и мам участников специальной военной операции за ту поддержку, которую оказываете вы и ваша команда. Вы действительно 24/7 с нами, какие бы вопросы ни возникали. У нас идёт полное взаимодействие с правительством. За два года никто нам не отказал в какой-либо помощи», – отметила Мария Филонова.

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