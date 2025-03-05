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Происшествия

Опалубка обрушилась при строительстве дома на ул. Никольской в Пскове

Опалубка обрушилась при строительстве дома на ул. Никольской, 7 в микрорайоне Родина под Псковом. Фотографии разрушения публикуют очевидцы в социальных сетях.

Фото: группа микрорайона в ВКонтакте

По одной из версий, обрушение могло произойти из-за того, что при укладке бетонной смеси емкость задела опалубку возводимого межэтажного перекрытия.

Сотрудники комитета по региональному контролю и надзору Псковской области проведут на месте строительства дома контрольно-надзорные мероприятия, сообщили ПАИ в ведомстве.

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