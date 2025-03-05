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Происшествия

Следователи проводят проверку по факту сообщения о трёх погибших при пожаре в Куньинском районе

Проверка по сообщению о гибели трёх человек при пожаре проводится в Куньинском районе, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

Проверка по сообщению о гибели трёх человек на пожаре проводится в Куньинском районе. Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Происшествие произошло в деревне Корнилово Куньинского района. Там загорелся жилой дом. На месте пожара нашли погибших 64-летнего мужчину, его 62-летнюю супругу и их 37-летнего сына. Еще одному сыну погибшей пары удалось выбраться из горящего дома.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления.

«В настоящее время назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – подчеркнули в СУ СК.

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