Псковичи могут зачитать семейные письма времён Великой Отечественной войны и отправить их на проект «Голоса Победы»

11:11, 05 марта 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут озвучить фронтовые письма к новой экспозиции в честь 80-летия Победы. Музей Победы продлил проект «Голоса Победы» до 30 апреля, сообщили ПАИ в учреждении.

Псковичи могут озвучить письма из своих семейных архивов и прислать их на хранение в музей на Поклонной горе. Все аудиозаписи войдут в новую масштабную экспозицию «Путь к Победе», которую откроют к 80-летию Победы.

Всего с декабря прошлого года в учреждение поступило свыше 250 оцифрованных писем периода Великой Отечественной войны, а также аудиодорожек с их озвучкой.

Участники должны выбрать наиболее яркие фрагменты писем, сделать их фото, а также аудиоверсии и рассказать об авторе. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить специальную форму на сайте Музея Победы.