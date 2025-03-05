Кто несет ответственность за травмы детей в детских центрах Пскова, рассказали в прокуратуре области

11:31, 05 марта 2025, ПАИ

Очередной случай травмы, которую получил ребенок в детском центре одного из торгово-развлекательных комплексов Пскова, активно обсуждается псковичами в социальных сетях. Как пишет мама девочки, ее дочь еще в ноябре прошлого года сильно повредил обе ноги на батутном аттракционе в этом центре. И с тех пор женщина пытается добиться, чтобы сотрудники центра ответили за травмы ребенка. Отметим, что это не первый случай травмирования на атракционах в детских центрах города.

Какова позиция прокуратуре Псковской области по этому поводу и кто несет ответственность за травмы детей в таких центрах выяснило Псковское агентство информации.

«В органы прокуратуры области жалобы и обращения на работу детских досуговых центров поступают крайне редко. Как правило, все проверки прокуроры проводят в инициативном порядке по информациям из соцсетей и СМИ», – рассказала старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ и взаимодействию с общественностью советник юстиции Рахиба Сулейманова.

«В первую очередь, всегда нужно помнить, что за безопасность детей, прежде всего, ответственны сами родители. Присутствие детей на детских игровых площадках без сопровождения взрослых недопустимо. В то же время в торговых центрах сейчас полно детских игровых центров, где Ваших детей забирают под свой контроль специалисты - работники этих организаций, они же аниматоры и няни. Здесь думаю понятно, что тот, кто является исполнителем услуги и не обеспечил ее безопасность - тот и будет нести ответственность», – подчеркнула старший помощник прокурора.

За состояние частных батутов и горок, а также детских игровых зон, в том числе в торговых центрах отвечает собственник, муниципальных площадок – администрация района или города, а на придомовой территории - управляющая компания или ТСЖ, обслуживающие этот дом, отметила она.

«Если в нарушение правил вы позволили ребёнку залезть на турник для подростков, а он сорвался с него, виноват родитель или же ответственный работник в детском досуговом центре, которому оставили под присмотр ребёнка. А вот если нарушены правила установки (к примеру, неправильно установлены качели) или, например, нет информационной таблички с правилами эксплуатации, тогда вина полностью лежит на управляющей организации», – рассказали в прокуратуре.