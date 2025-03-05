Депутат Псковской гордумы Алексей Форш станет гостем программы «Среда обитания»

12:38, 05 марта 2025, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 5 марта, в 14:00 мск. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет Алексей Форш, депутат Псковской городской Думы.

Какие актуальные проблемы существуют у округа №3? Активны ли жители округа, часто ли они обращаются к депутату и с какими вопросами? Как работает Совет председателей многоквартирных домов и ТОС. Можно ли говорить о том, что растет «профессиональный уровень» председателей МКД? Сколько ТОС насчитывается в Пскове? Какие самые оригинальные и перспективные проекты ТОС были реализованы в Пскове?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00.

Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.