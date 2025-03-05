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Происшествия

Псковича нашли мёртвым после устроенной им стрельбы в Санкт-Петербурге

Псковича, который устроил стрельбу в Санкт-Петербурге, нашли мертвым в разыскиваемом автомобиле. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

4 марта около десяти часов вечера в полицию сообщили о стрельбе возле дома № 49 на Кронверкском проспекте, а также о ранении девушки. После инцидента стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле.

38-летнюю уроженку Санкт-Петербурга госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

Автомобиль стрелка полицейские обнаружили у корпуса № 1 дома № 55 на Малом проспекте Васильевского острова. В автомобиле находилось тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

Выяснилось, что стрелком был 53-летний уроженец Псковской области, который жил в Василеостровском районе Санкт-Петербурга и раньше находился в отношениях с пострадавшей петербурженкой. Мотивом преступления, предположительно, стала ревность.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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