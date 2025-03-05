Память настоятеля Псково-Печерского преподобномученика Корнилия чтят сегодня
Память игумена Псково-Печерского преподобномученика Корнилия чтят сегодня, 5 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Богослужащий трудился в Псково-Печерском монастыре и улучшал его внешнее и внутреннее устройство более 40 лет.
«Вступая на трудный путь игуменства, он взял в свои руки зажжённую свечу русского иночества, и понёс её в века, и, что самое важное, донёс эту свечу до нашего времени», — говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин), поступивший в Псково-Печерский монастырь 5 марта 1967 года.
Отметим, что праздничное богослужение в этом году перенесли на 8 марта.
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