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Общество

Память настоятеля Псково-Печерского преподобномученика Корнилия чтят сегодня

Память игумена Псково-Печерского преподобномученика Корнилия чтят сегодня, 5 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Богослужащий трудился в Псково-Печерском монастыре и улучшал его внешнее и внутреннее устройство более 40 лет.

«Вступая на трудный путь игуменства, он взял в свои руки зажжённую свечу русского иночества, и понёс её в века, и, что самое важное, донёс эту свечу до нашего времени», — говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин), поступивший в Псково-Печерский монастырь 5 марта 1967 года.

Отметим, что праздничное богослужение в этом году перенесли на 8 марта.

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