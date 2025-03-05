Алексей Форш: Идей у жителей округа №3 Пскова много

14:57, 05 марта 2025, ПАИ

У жителей округа № 3 в Пскове много идей для воплощения, однако не все их можно реализовать в ближайшей перспективе, рассказал депутат Псковской городской Думы Алексей Форш в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 марта.

«У нас, конечно, есть местные активисты, люди с активной жизненной позицией. В основном это, конечно, люди уже пенсионного возраста, которые радеют за свой микрорайон. Я с ними встречался несколько раз, идей у них очень много. Конечно, не всё можно воплотить в ближайшей перспективе, но ставим это на карандаш», – отметил Алексей Форш.

Для жителей округа № 3 в социальной сети «ВКонтакте» создали одноимённую группу, где они могут задать вопросы своему депутату, добавил он.

«Конечно, чаще всего ко мне обращаются люди пожилого возраста, и чаще всего это происходит на встречах в библиотеке. Кто-то договаривается о встрече, я приезжаю», – заверил Алексей Форш.