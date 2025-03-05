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Общество

Центр председателей МКД и ТОСов Пскова пока проводит консультации в онлайн-режиме

Центр председателей многоквартирных домов и ТОСов Пскова проводит консультации сейчас в онлайн-режиме, рассказал депутат Псковской городской Думы Алексей Форш в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 марта.

Алексей Форш. Фото: ПАИ

«На сегодняшний день он работает в удаленном формате, пока на сегодня не проводим встречи. Сейчас работа и консультации идут в Интернете», – отметил Алексей Форш.

В ближайшее время планируется решить вопрос с выделением помещения для проведения очных встреч, подчеркнул он.

«Вопрос по встречам назрел. Недавно была встреча с председателем Псковской городской Думы, мы выработали решение о том, чтобы подать письменное прошение главе города о необходимости предоставления помещения для встреч центра», – заключил Алексей Форш.

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