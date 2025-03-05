В праздничные выходные Псковский театр драмы приглашает на комедию «Пигмалион»

15:38, 05 марта 2025, ПАИ

8 и 9 марта зрителей приглашают на детские утренние спектакли и на взрослые дневные и вечерние показы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского театра драмы.

На большой сцене в Международный женский день труппа представит комедию Бернарда Шоу «Пигмалион» о превращении цветочницы Элизы Дулиттл (актриса Александра Кашина) в светскую леди и зарождающихся чувствах между ней и ее учителем – профессором Хиггинсом (Максим Плеханов). В спектакле также заняты заслуженная артистка РФ Ирина Смирнова, артисты Георгий Болонев, Андрей Кузин, Екатерина Миронова и другие.

Спектакль будет показан в выходные трижды: 8 марта в 19:00 и 9 марта в 13:00 и 19:00.

8 марта в афише также «Гимн любви» – концерт приглашенной актрисы и певицы Ирины Евдокимовой, программу которого составили песни о любви на разных языках (здесь и песни из кино, и французский шансон, и цыганский романс). 9 марта артистка сыграет моноспектакль «Посвящается Я…». В ее исполнении поэма Иосифа Бродского «Посвящается Ялте» превращается в напряженное детективное расследование в стихах.

Родителей с детьми от двух до шести лет театр приглашает в субботу и воскресенье в 11:00 на беби-спектакль «Большое космическое путешествие». Это история о мальчике, мечта которого побывать в космосе однажды сбылась. Маленькие зрители вместе с артистами спектакля побывают на неизведанных планетах и познакомятся с их необычными жителями.

С афишей марта и апреля можно ознакомиться на сайте театра.

Спектакли Псковского театра драмы доступны по «Пушкинской карте».