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Общество

В праздничные выходные Псковский театр драмы приглашает на комедию «Пигмалион»

8 и 9 марта зрителей приглашают на детские утренние спектакли и на взрослые дневные и вечерние показы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского театра драмы.

Сцена из спектакля «Пигмалион». Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

На большой сцене в Международный женский день труппа представит комедию Бернарда Шоу «Пигмалион» о превращении цветочницы Элизы Дулиттл (актриса Александра Кашина) в светскую леди и зарождающихся чувствах между ней и ее учителем – профессором Хиггинсом (Максим Плеханов). В спектакле также заняты заслуженная артистка РФ Ирина Смирнова, артисты Георгий Болонев, Андрей Кузин, Екатерина Миронова и другие.

Спектакль будет показан в выходные трижды: 8 марта в 19:00 и 9 марта в 13:00 и 19:00.

8 марта в афише также «Гимн любви» – концерт приглашенной актрисы и певицы Ирины Евдокимовой, программу которого составили песни о любви на разных языках (здесь и песни из кино, и французский шансон, и цыганский романс). 9 марта артистка сыграет моноспектакль «Посвящается Я…». В ее исполнении поэма Иосифа Бродского «Посвящается Ялте» превращается в напряженное детективное расследование в стихах.

Родителей с детьми от двух до шести лет театр приглашает в субботу и воскресенье в 11:00 на беби-спектакль «Большое космическое путешествие». Это история о мальчике, мечта которого побывать в космосе однажды сбылась. Маленькие зрители вместе с артистами спектакля побывают на неизведанных планетах и познакомятся с их необычными жителями.

С афишей марта и апреля можно ознакомиться на сайте театра.

Спектакли Псковского театра драмы доступны по «Пушкинской карте».

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