Себежанка в поисках лёгкого заработка нарвалась на мошенников

19:02, 05 марта 2025, ПАИ

Жительнице региона предложили заработать на популярной интернет-платформе и обманным путём похитили у неё более 158 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в МО МВД России «Себежский».

Женщина получила сообщение с предложением пройти несколько заданий и выкупить товары за денежное вознаграждение. Себежанка перевела деньги на неизвестные счета и стала ждать их возвращения с процентом, но так и не дождалась. Ущерб составил более 158 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).