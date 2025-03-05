Себежанка в поисках лёгкого заработка нарвалась на мошенников
Жительнице региона предложили заработать на популярной интернет-платформе и обманным путём похитили у неё более 158 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в МО МВД России «Себежский».
Женщина получила сообщение с предложением пройти несколько заданий и выкупить товары за денежное вознаграждение. Себежанка перевела деньги на неизвестные счета и стала ждать их возвращения с процентом, но так и не дождалась. Ущерб составил более 158 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).
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