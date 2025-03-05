Губернатор Псковской области передал ордена родным погибшего гвардии лейтенанта Егора Соломоновича

17:20, 05 марта 2025, ПАИ

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и орден Мужества передал родственникам погибшего гвардии лейтенанта Егора Соломоновича губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Для меня большая честь сегодня по поручению президента передать вашей семье награды. Это высокие награды и не единственные, которыми был награжден Егор Михайлович, пройдя славный путь от рядового до командира роты. Смелый, дерзкий, эффективный, способный выполнять любые задачи, в то же время очень внимательно относящийся к своим подчиненным. И то, что он сделал, конечно, позволило нам получить серьезную инициативу на данном направлении и, безусловно, спасло не один десяток, а может быть, не одну сотню жизней как наших военных, так и простого мирного населения», – отметил губернатор.

Орден Мужества глава региона вручил родителям героя, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами – вдове.

Гвардии лейтенант Егор Соломонович участвовал в СВО с февраля 2022 года, воевал на многих направлениях. Несмотря на ранения, не оставил товарищей. Погиб в июне 2024 года.