Псковские IT-компании смогут принять участие в федеральном отборе в акселератор Спринт 2.0

17:48, 05 марта 2025, ПАИ

Фонд развития интернет-инициатив и Минцифры России приглашают псковские IT-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Данная бесплатная программа акселерации IT-проектов реализуется в рамках федерального проекта «Отечественные решения» в рамках национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Программа рассчитана на три месяца и основывается на методологии ФРИИ, а также на успешном опыте работы с более чем 2000 IT-компаний.

Первый вебинар, посвященный процессу конкурсного отбора, состоится 6 марта в 11:00. Заявки на участие можно подавать дистанционно до 19 марта 2025 года включительно на официальном сайте акселератора Спринт 2.0. Начало программы запланировано на май 2025 года.

В конкурсе могут участвовать российские компании, которые разрабатывают IT-решения для замещения зарубежных цифровых продуктов в ключевых отраслях экономики. Регионы смогут присоединиться к программе в онлайн-формате.

Для участия компания должна быть зарегистрирована как юридическое лицо, иметь проект, в котором задействовано не менее двух человек, а также возможность финансирования материальных ресурсов на период акселерации. Уровень готовности технологии проекта не должен быть ниже минимума жизнеспособности продукта (5).

Стоит отметить, что с 2021 по 2024 год ФРИИ провел 11 конкурсных отборов, получил более 2000 заявок из 74 субъектов РФ и завершил акселерацию свыше 500 проектов по разработке российских решений в сфере технологий.