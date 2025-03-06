Александр Боярков станет гостем программы «Минкульт»

13:46, 06 марта 2025, ПАИ

Исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Традиционно в начале весны Псковская областная филармония проводит Фестиваль русской музыки. Александр Боярков расскажет, какая концепция объединит все события фестиваля, какие уникальные программы представят гости, что исполнит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева.

Об этом и многом другом – в программе «Минкульт». Видеотрансляцию можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».