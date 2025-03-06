Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участие в экоакциях поможет абитуриентам поступить в вуз

Будущие студенты смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы, участвуя в экологических акциях и мероприятиях, организованных при поддержке Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, абитуриенты имеют возможность заработать дополнительные баллы, участвуя в мероприятиях, поддерживаемых РЭО и зарегистрированных на платформе «Добро.рф». Он призвал студентов активно вовлекаться в такие инициативы, чтобы увеличить свои шансы на поступление и внести вклад в защиту окружающей среды и развитие экономики замкнутого цикла в России.

Чтобы получить дополнительные баллы, необходимо накопить как минимум 20 часов волонтерской деятельности. При подаче документов в вуз нужно предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ), связать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф» и подать заявление онлайн через «Госуслуги». В зависимости от учебного заведения, за волонтерскую активность можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 марта 2025

Работу по улучшению системы оказания помощи детям и беременным в Псковской области отметили медики из Петербурга
06 марта 2025

«Почитай мне» – новая акция сервиса книги билайн к 8 марта, сближающая людей
06 марта 2025

Медвежонка привезли на содержание в псковский «Птичий дворик»
06 марта 2025

Газ провели в дом бывшей несовершеннолетней узницы фашистских концлагерей из Изборска
06 марта 2025

Ветеранов СВО и их семьи приглашают на день юридической помощи в Пскове
06 марта 2025

10 марта начнутся занятия в Школе для родителей абитуриентов ПсковГУ
06 марта 2025

Подарки передали приюту «Лесопилка» волонтёр из Голландии и псковские школьники
06 марта 2025

Как попасть с поздравлением 8 Марта в эфир радио: инструкция к применению

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...