Участие в экоакциях поможет абитуриентам поступить в вуз

15:34, 06 марта 2025, ПАИ

Будущие студенты смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы, участвуя в экологических акциях и мероприятиях, организованных при поддержке Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, абитуриенты имеют возможность заработать дополнительные баллы, участвуя в мероприятиях, поддерживаемых РЭО и зарегистрированных на платформе «Добро.рф». Он призвал студентов активно вовлекаться в такие инициативы, чтобы увеличить свои шансы на поступление и внести вклад в защиту окружающей среды и развитие экономики замкнутого цикла в России.

Чтобы получить дополнительные баллы, необходимо накопить как минимум 20 часов волонтерской деятельности. При подаче документов в вуз нужно предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ), связать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф» и подать заявление онлайн через «Госуслуги». В зависимости от учебного заведения, за волонтерскую активность можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов.