Акция «Библионочь-2025» пройдёт в России 26 апреля

15:59, 06 марта 2025, ПАИ

Всероссийская просветительская акция «Библионочь-2025» состоится 26 апреля. В этом году она будет посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает Министерство культуры России.

Тема этого года – «Свои герои», а девиз акции звучит так: «Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой».

По словам министра культуры Ольги Любимовой, «Библионочь» традиционно является одним из ключевых культурных событий года для любителей литературы. В этом году акция станет важной площадкой для сохранения исторической памяти и даст возможность каждому участнику внести свой вклад в чествование героев России, подчеркнула она.

В программу акции войдут экскурсии, встречи с писателями, мастер-классы и лекции. Кроме того, будут проведены тематические мероприятия, посвященные героизму и памяти поколений. Участники также смогут поделиться фотографиями и рассказать о своих героях, создавая живую ленту памяти под названием «Бессмертный библиотечный полк».

На площадках библиотек организуют специальные почтовые отделения, где можно будет подписать «письмо Победы» ветеранам и участникам специальной военной операции. А на вечере воспоминаний «Строки Победы» прозвучат семейные истории о героизме родных и близких – тех, кто сражался на фронте или ковал победу в тылу.