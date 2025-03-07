Травматолог-ортопед станет гостем программы «Анамнез»

11:25, 07 марта 2025, ПАИ

7 марта в 14:00 гостем программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет врач – травматолог-ортопед Ярослав Витовский.

Почему с возрастом разрушаются суставы? Как вес влияет на их состояние? Какие способы лечения сейчас существуют? Какие суставы чаще всего меняют, а какие – реже? Когда пора обратиться к специалисту? Что будет, если игнорировать проблему и просто принимать обезболивающие препараты? Можно ли продлить молодость суставам и какие продукты любят суставы?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.