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Происшествия

12 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года

12 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

12 человек погибли на пожарах в Пскове и области с начала года. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Всего за два месяца 2025 года в регионе произошло 177 пожаров, в которых погибли 12 человек и пострадали еще шесть. Детей среди погибших нет. Сотрудники ведомства спасли жизни 48 человек.

В селах произошло 92 пожара и было обнаружено девять погибших, а в городах и райцентрах огнеборцы потушили 85 возгораний, в которых погибли три человека.

Среди погибших три человека пенсионного возраста, семь человек без определенного рода деятельности, два инвалида.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем (68), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (48), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (42), в транспорте (8), поджоги (5), нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ (3) и оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры (1).

Огонь уничтожил 44 строения, 3656 квадратных метров и 14 единиц автотранспорта.

Материальный ущерб жителей Псковской области составил почти 20 миллионов рублей.

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