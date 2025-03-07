12 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года

13:28, 07 марта 2025, ПАИ

12 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Всего за два месяца 2025 года в регионе произошло 177 пожаров, в которых погибли 12 человек и пострадали еще шесть. Детей среди погибших нет. Сотрудники ведомства спасли жизни 48 человек.

В селах произошло 92 пожара и было обнаружено девять погибших, а в городах и райцентрах огнеборцы потушили 85 возгораний, в которых погибли три человека.

Среди погибших три человека пенсионного возраста, семь человек без определенного рода деятельности, два инвалида.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем (68), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (48), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (42), в транспорте (8), поджоги (5), нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ (3) и оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры (1).

Огонь уничтожил 44 строения, 3656 квадратных метров и 14 единиц автотранспорта.

Материальный ущерб жителей Псковской области составил почти 20 миллионов рублей.