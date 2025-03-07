Травматолог из Пскова: Проблемы с кишечником ведут к проблемам с суставами

14:05, 07 марта 2025, ПАИ

Проблемы с кишечником ведут к проблемам с суставами, сообщил врач – травматолог-ортопед Ярослав Витовский в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Нередки случаи, когда у человека в 20 лет хрящи в суставах уже мягкие, как бывает у людей в возрасте. Это связано с питанием, в котором недостаточно нутриентов, витаминов, зато много трансжиров, которые повреждают кишечник и приводят к поносу или запору. Вообще все проблемы с кишечником ведут к проблемам с суставами. То же касается и щитовидной железы, она тоже влияет на состояние суставов», – уточнил Ярослав Витовский.

Медик также рассказал, что первые изменения в связках начинают возникать после 25 лет: рвутся и переплетаются коллагеновые цепи. Суставы начинают деградировать после 30 лет, тогда и появляется первый хруст и щелчки в коленях. «На начальной стадии это не страшно, но говорит о том, что человек мало двигается и пьёт мало воды. А вот когда хруст становится похож на хруст снега или треск кофемолки – это повод пойти к врачу и сделать рентген, чтобы определить стадию заболевания и исключить онкологию. Если первичная терапия не помогает, то назначается более углубленное исследование – МРТ, чтобы понять, как дела ещё и со связками», – пояснил Ярослав Витовский.