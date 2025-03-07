Три литра воды в день рекомендовал пить медик для профилактики проблем с суставами

16:06, 07 марта 2025, ПАИ

Два с половиной – три литра воды в день рекомендовал пить врач – травматолог-ортопед Ярослав Витовский для профилактики проблем с суставами. Такую рекомендацию медик дал в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Кофе в эти литры не включается, суп, если он не очень солёный, можно включить. Причём лучше пить тёплую, а не холодную воду, чтобы не вызвать спазм желудка. И пить лучше не маленькими глотками, а практически залпом», – уточнил Ярослав Витовский.

Малоподвижный образ жизни, наряду с неправильным питьевым режимом, также приводит к проблемам с суставами. «Для профилактики пяточных шпор хорошо ходить босиком по земле, по песку, по камням, но не по твёрдой поверхности. Хорошо время от времени делать упражнения на растяжку, но не стоит злоупотреблять ими, особенно когда что-то болит. Начинать можно с упражнений раз в два-три дня», – посоветовал медик.

Ярослав Витовский также рассказал, что для суставов вредно всё то, что вредно для всего организма.

«Например, это касается молока во взрослом возрасте, картофеля, глютена, который может вызывать хроническое воспаление в кишечнике, а значит, и в суставах. Не стоит каждый день есть мясо, иначе в суставах начнёт накапливаться мочевая кислота. Полезно сливочное топлёное масло гхи, оливковое, кокосовое. Подсолнечное масло, наоборот, лучше исключить, потому что при готовке образуются вредные для суставов трансжиры. Капуста в любом виде и капустный сок для суставов тоже полезны», – заключил Ярослав Витовский.