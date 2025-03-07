Сенатор Наталья Мельникова поздравила жительниц Псковской области с наступающим 8 Марта

15:22, 07 марта 2025, ПАИ

Член Совета Федерации Наталья Мельникова поздравила жительниц Псковской области с наступающим 8 Марта.

«Сердечно поздравляю вас с прекрасным и светлым праздником – Международным женским днем, 8 Марта! Этот день олицетворяет собой весну, пробуждение природы и красоту, мудрость и душевное тепло каждой из вас. Вы наполняете мир любовью, заботой и гармонией, являетесь надежной опорой для своих близких, успешно сочетая профессиональные успехи с ролью хранительницы домашнего очага», – отметила сенатор.

Особую благодарность женщинам Псковской области Наталья Мельникова выразила за их вклад в развитие региона, сохранение его уникальной истории и культуры. «Ваша энергия, талант и преданность делу помогают делать нашу область лучше и краше», – говорится в поздравлении.

«Пусть этот день будет наполнен радостью, вниманием и любовью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения самых заветных желаний и всегда оставаться такими же прекрасными и вдохновляющими!» – пожелала член Совета Федерации.