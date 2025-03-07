«Лига лидеров»: псковский бизнес сошёлся в фиджитал-финале

15:45, 07 марта 2025, ПАИ

Атмосфера драйва, скорость, стратегическое мышление и настоящий предпринимательский азарт: 6 марта состоялся финал «Лиги лидеров» – турнира по фиджитал-спорту для предпринимателей, самозанятых, владельцев бизнеса и их команд, а также топ-менеджеров компаний.

Организаторами мероприятия стали Комитет по развитию молодежного предпринимательства ПРО «Опора России» и Центр виртуальной реальности ZAGA при партнерстве Центра «Мой бизнес» (Псковская область) , подробности в нашем сюжете.

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