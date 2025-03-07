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Общество

Псков вошёл в топ-10 городов с самыми недорогими однокомнатными квартирами на первичке

Где на рынке первичного жилья продаются самые недорогие однокомнатные квартиры до 3,5 миллиона рублей, определили аналитики сервиса для поиска недвижимости «Домклик». Объявления о продаже квартир на первичном рынке эксперты изучили в городах с населением более 100 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ».

Фото: ПАИ

В тройку лидеров среди таких городов вошли Магнитогорск, Черкесск и Копейск. Там квартира в новостройке обойдется в 2,6 миллиона рублей.

Вместе с этим в топ вошёл Псков, город занял шестую строчку рейтинга. Цена за квадратный метр первичного жилья в Пскове составила 81 тысячу рублей на 2025 год, а стоимость квартиры 35 квадратных метров в феврале равнялась 2,8 миллиона рублей, утверждают аналитики «Домклик».

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