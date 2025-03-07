Госархив Псковской области намерен обнародовать преступления, совершённые отступавшими фашистами

16:54, 07 марта 2025, ПАИ

Государственный архив Псковской области на выставке к 9 Мая намерен обнародовать преступления, которые немецко-фашистские захватчики совершали в годы Великой Отечественной войны во время отступления. Об этом директор архива Наталья Исакова сообщила на встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

«К 9 Мая мы планируем представить подлинные документы участников войны. Мы также нашли материалы, связанные с освобождением Псковской области. Мы хотим обнародовать преступления, которые совершали фашисты, отступая», – сказала Наталья Исакова.

Она также добавила, что в этом году госархив будет площадкой для «Диктанта Победы».

Напомним, музей оккупации был открыт 22 октября 2022 года, в День памяти жителей сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень. Эта региональная памятная дата была введена по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в 2022 году и отмечается 22 октября.

Отметим, аудиогид был подготовлен при поддержке регионального медиахолдинга Псковской области и записан в студии радиостанции «7 НЕБО».

Музей расположен в Пскове на улице Ленина, 3, цокольный этаж. Контактный телефон музея: 22-00-45.