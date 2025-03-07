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Патриарх Кирилл наградил Михаила Ведерникова орденом благоверного князя Даниила Московского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с юбилеем и наградил учреждённым Русской православной церковью орденом благоверного князя Даниила Московского. Приводим текст поздравления:

«Сердечно поздравляю Вас с 50-летним юбилеем.

Многие годы своей жизни Вы посвятили различным трудам на пользу Отечества. Занимая ныне ответственный пост губернатора Псковский области, Вы прилагаете немало усилий для её всестороннего развития, поддержания благополучия людей и реализации социальных и культурных проектов.

Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Искренне признателен Вам за неизменное внимание к жизни епархий Псковской митрополии и деятельное участие в реставрации храмов. Выражаю надежду на продолжение сложившегося доброго взаимодействия Русской православной церкви и светских властей области ради утверждения в сознании современников традиционных нравственных ценностей, ради созидания мира и согласия в обществе.

Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Даниила Московского (II степени).

Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, обильной помощи от Господа и успехов в дальнейших трудах на высоком губернаторском посту».

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