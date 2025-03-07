Медали в честь 80-летия Победы вручила Наталья Фёдорова ветеранам

21:44, 07 марта 2025, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова провела встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

















«Ещё одна тёплая, душевная и трогательная встреча с нашими ветеранами – мы продолжаем чествовать людей из поколения Великой Отечественной войны. Детство, опалённое войной, юность в трудах по восстановлению страны. У каждого из них, наших ветеранов, своя уникальная судьба. Много горьких минут пережито, но немало и радостных, светлых и счастливых страниц было в их жизни», – отметила глава района.

Встреча состоялась в Родинском доме культуры. Для ветеранов подготовили концерт с песнями военных лет.

«Юбилейные медали, душевное общение, внимание и забота – это то малое, чем можем все мы их отблагодарить. Дорогие наши! Здоровья, радости жизни, активного долголетия и мирного неба!» – написала Наталья Фёдорова.