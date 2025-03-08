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Общество

Праздничная программа с поздравлениями со всей Псковской области выйдет в эфир «7 НЕБА» в 12 часов

Сегодня в 12 часов в эфире радиостанции «7 НЕБО» стартует программа «Услышат все». В течение часа будут звучать самые искренние поздравления, напутствия и пожелания – со всей Псковской области.

​Праздничная программа с поздравлениями со всей Псковской области выйдет в эфир «7 НЕБА» в 12 часов. Фото: ПАИ

Это радиопрограмма приветов и поздравлений для тех, кто хочет сделать приятный сюрприз для своих близких и друзей. Радио «7 НЕБО» вещает теперь на территории муниципалитетов Псковской области, став единственной в регионе местной радиостанцией со столь широким охватом вещания с севера на юг и с запада на восток.

Чтобы оставить свое радиосообщение для следующих выпусков программы «Услышат все!», нужно позвонить по одному из указанных ниже телефонов (в соответствии с частотой вещания) и оставить на автоответчик поздравление.

Частота 95.8 FM: Новосокольнический, Великолукский, Куньинский, Невельский, Локнянский районы – телефон 8 (8112) 201-958.

Частота 89.9 FM: Гдовский район – телефон 8 (8112) 500-189.

Частота 100.6 FM: Дедовичский, Дновский, Порховский, Бежаницкий районы – телефон 8 (8112) 500-106.

Частота 105.4 FM: Опочецкий, Пушкиногорский, Новоржевский, Красногородский, Себежский, Пустошкинский районы – телефон 8 (8112) 500-154.

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