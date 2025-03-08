Трагедия на льду в Невельском районе: один рыбак погиб, второго удалось спасти
Двое рыбаков провалилось под лёд близ деревни Смольники Плисской волости в Невельском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
На место происшествия оперативно прибыли пожарные и сотрудники полиции. Во время спасения один из пожарных также провалился под лед.
Одного из рыбаков удалось спасти. Второй мужчина погиб.
Местные жители активно помогали пожарным и полиции в поисково-спасательных работах.
Напомним, что это уже не первый случай трагедии на льду, которые призошли в Псковской области. Псковичам напоминают об опасности выхода на лёд.