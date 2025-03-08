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Происшествия

Трагедия на льду в Невельском районе: один рыбак погиб, второго удалось спасти

Двое рыбаков провалилось под лёд близ деревни Смольники Плисской волости в Невельском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Операция по спасению рыбаков в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Операция по спасению рыбаков в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Операция по спасению рыбаков в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Операция по спасению рыбаков в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Операция по спасению рыбаков в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Операция по спасению рыбаков в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Операция по спасению рыбаков в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Операция по спасению рыбаков в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Операция по спасению рыбаков в Невельском районе
    Фото: ПАИ

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и сотрудники полиции. Во время спасения один из пожарных также провалился под лед.

Одного из рыбаков удалось спасти. Второй мужчина погиб.

Местные жители активно помогали пожарным и полиции в поисково-спасательных работах.

Напомним, что это уже не первый случай трагедии на льду, которые призошли в Псковской области. Псковичам напоминают об опасности выхода на лёд.

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