Трагедия на льду в Невельском районе: один рыбак погиб, второго удалось спасти

15:28, 08 марта 2025, ПАИ

Двое рыбаков провалилось под лёд близ деревни Смольники Плисской волости в Невельском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















На место происшествия оперативно прибыли пожарные и сотрудники полиции. Во время спасения один из пожарных также провалился под лед.

Одного из рыбаков удалось спасти. Второй мужчина погиб.

Местные жители активно помогали пожарным и полиции в поисково-спасательных работах.

Напомним, что это уже не первый случай трагедии на льду, которые призошли в Псковской области. Псковичам напоминают об опасности выхода на лёд.