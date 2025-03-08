Два концерта отгремели в «Михайловском» в честь 8 Марта

18:34, 08 марта 2025, ПАИ

Сразу два концерта по случаю Международного женского дня сегодня, 8 марта, состоялись в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Первый по времени из этих концертов – «Дыхание весны» – прошёл в большом театрально-концертном зале музейного Научно-культурного центра (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). С поздравлениями и приветствиями в адрес пушкиногорских женщин со сцены обратилась глава района Оксана Филиппова. Особые слова поддержки и восхищения она адресовала женам и матерям участников СВО, для которых организаторы концерта припасли весенние букеты.

Перед заполнившими зрительный зал жителями и гостями псковских пушкинских мест выступили и взрослые, и совсем юные самодеятельные артисты из Пскова, Пушкинских Гор и Новоржева. Среди них были хореографический коллектив «Смаил» из Пушкиногорской районной школы искусств имени С. С. Гейченко, пушкиногорский театр танца «Па-Дам», псковская студия акробатического танца «Акроденс», солисты местного досугово-культурного центра Вадим Снегов и Сергей Булатов, певица из Новоржева Надежда Чистоборская, многие другие.

Программу этого концерта подготовил Пушкиногорский культурно-досуговый центр, уточнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Второй вечер в честь прекрасных дам, также сегодня, 8 марта, провели в мемориальной усадьбе «Тригорское», в так называемой Зелёной гостиной дома соседей и приятелей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов. Концерт «Чистейшей прелести чистейший образец» собрал почитателей камерной музыки. С очень разными классическими вокальными пьесами о любви – от арий Орфея и Дон Жуана из опер Глюка и Моцарта соответственно и до Серенады Дон Кихота из оперы Дмитрия Кабалевского – перед гостями Пушкинского заповедника выступили замечательные псковские музыканты Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор) и Валерия Дунюшкина (фортепиано).