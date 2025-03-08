В двух регионах России заблокировали Телеграм: какие регионы следующие

21:26, 08 марта 2025, ПАИ

Работа Телеграм заблокирована в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов, сообщил журналистам министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.в субботу, 8 марта.

«Решение о блокировке Телеграм в двух регионах СКФО - в Чечне и Дагестане - принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», – заявил он.

В декабре 2024 года стало известно, что Минцифры подготовило законопроект, предполагающий введение с 1 сентября 2026 г. запрета на использование сервисов обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров, в том числе Телеграм), принадлежащих иностранным юрлицам или гражданам, в рабочих целях в ряде сфер деятельности. Например, ограничения планируется ввести на общение с клиентами сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, а также на сотрудников кредитных организаций, на служащих Банка России, работников операторов связи, госслужащих.

Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать для передачи, приема, доставки и получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений. Однако речи о полной блокировке Телеграм в России пока не идет.