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Общество

Гоша Куценко выступил перед жёнами и мамами псковских военнослужащих

Заслуженный артист России Гоша Куценко дал концерт в Пскове в честь 8 Марта. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Главными зрителями в зале стали жёны и мамы наших военнослужащих – тех, кто сейчас далеко от дома, и тех, кто уже не вернётся с фронта. Семьям наших бойцов в эти дни нужна особая забота и поддержка», – отметил глава региона.

В начале концерта Гоша Куценко поздравил псковичек с Международным женским днём. «Я поздравляю вас с праздником! В каждой песне для вас слова признательности и любви», – отметил он и добавил, что в Пскове бывает «чаще, чем в Москве».

По словам губернатора, концерт получился очень душевным. «Песни нашего кинематографа – неотъемлемая часть культурного кода России. Их знают наизусть все поколения, с ними можно и погрустить, и порадоваться, а главное, почувствовать невероятное единение, как это и было вчера», – заключил Михаил Ведерников.

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