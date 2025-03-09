Около четырёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

19:26, 09 марта 2025, ПАИ

Около четырёх миллионов рублей лишились некоторые жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района после телефонного общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, незнакомцы, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов и других организаций, вводили граждан в заблуждение. Они использовали как предлоги возможностиь получения дополнительного дохода в Интернете и необходимость перевода сбережений на «безопасные счета». Некоторые пользователи попались на уловки мошенников во время осуществления покупок через интернет-сайты, включая приобретение билетов на спектакль.

В результате потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, в настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.