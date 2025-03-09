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Происшествия

Около четырёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Около четырёх миллионов рублей лишились некоторые жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района после телефонного общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около четырёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников. Фото: ПАИ

По версии следствия, незнакомцы, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов и других организаций, вводили граждан в заблуждение. Они использовали как предлоги возможностиь получения дополнительного дохода в Интернете и необходимость перевода сбережений на «безопасные счета». Некоторые пользователи попались на уловки мошенников во время осуществления покупок через интернет-сайты, включая приобретение билетов на спектакль.

В результате потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, в настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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