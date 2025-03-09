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Общество

Псковичей приглашают на экскурсии в музей истории милиции

Псковичей приглашают посетить музей истории милиции, где постоянно проходит выставка, посвященная истории органов внутренних дел Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В экспозиции музея представлено свыше тысячи экспонатов, включая форменное обмундирование сотрудников, государственные награды, ордена и медали, знаки отличия, оружие, боевые реликвии и другие артефакты, иллюстрирующие борьбу с преступностью в регионе.

Для получения дополнительной информации и записи на экскурсию псковичи могут обратиться по телефонам (8 8112) 59-35-75 или 59-35-59. Музей расположен в Пскове по адресу: улица Инженерная, дом 96.

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